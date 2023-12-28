За просроченные конфеты для особенных детей извинились в Павлодарской области

Градоначальник Нурлан Дюсимбинов возложил ответственность за просрочку на спонсоров Новогодней елки.
«К сожалению, во время празднования новогодней елки случилось непредвиденное. Детям достались несвежие сладости. Виноваты в этом те, кто их привёз. Приношу свои извинения детям и их родителям, которые были на утреннике», — написал аким.
Он также отметил, что виновные в этом инциденте будут наказаны.
Напомним, 291 ребёнок с особыми потребностями, который присутствовал на ежегодном празднике, получил в подарок конфеты с истекшим сроком годности.