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За просроченные конфеты для особенных детей извинились в Павлодарской области

​Аким города Аксу, что в Павлодарской области, принёс извинения за просроченные сладкие подарки, которые вручили детям с ограниченными возможностями здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
За просроченные конфеты для особенных детей извинились в Павлодарской области
Источник: pavlodarnews.kz

Градоначальник Нурлан Дюсимбинов возложил ответственность за просрочку на спонсоров Новогодней елки.

«К сожалению, во время празднования новогодней елки случилось непредвиденное. Детям достались несвежие сладости. Виноваты в этом те, кто их привёз. Приношу свои извинения детям и их родителям, которые были на утреннике», — написал аким.

Он также отметил, что виновные в этом инциденте будут наказаны.

Напомним, 291 ребёнок с особыми потребностями, который присутствовал на ежегодном празднике, получил в подарок конфеты с истекшим сроком годности.