Глава СК заинтересовался низкими зарплатами фельдшеров в Красноярском крае

В Следственном комитете организовали проверку по факту видеообращения фельдшеров скорой помощи Абанской районной больницы из-за низких зарплат. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В социальных сетях размещено видеообращение фельдшеров скорой помощи Абанской районной больницы, в котором медицинские работники сообщают о низкой зарплате и резко возросшей рабочей нагрузке. По данному факту Абанским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки на предмет невыплаты заработной платы и иных выплат», — говорится в сообщении СК.
Следователи изучат бухгалтерскую документацию, запланирован личный приём инициативной группы работников.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту возможного нарушения прав медицинских работников.
Напомним, что фельдшеры скорой помощи Абанской районной больницы Красноярского края записали видеообращение, в котором выразили недовольство низкими зарплатами, которые не соответствуют высокой нагрузке. Им приходится брать подработки на две ставки и фактически работать без выходных. Они выразили готовность пойти на увольнение.