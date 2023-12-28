Глава СК заинтересовался низкими зарплатами фельдшеров в Красноярском крае

Напомним, что фельдшеры скорой помощи Абанской районной больницы Красноярского края записали видеообращение, в котором выразили недовольство низкими зарплатами, которые не соответствуют высокой нагрузке. Им приходится брать подработки на две ставки и фактически работать без выходных. Они выразили готовность пойти на увольнение.