«Страшно, стыдно и невыносимо больно», — экс-супруга Бишимбаева высказалась о трагедии

АЛМАТЫ, 28 дек — Sputnik. Назым Кахарман, бывшая супруга Куандыка Бишимбаева выразила сочувствие родным погибшей Салтанат Нукеновой. Он добавила, что опоздание вызвано тем, что «нужно было время, чтобы осознать».
«Я решила прервать тишину. Прошло более 40 дней со дня трагической смерти Салтанат. Мне и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее», — написала она на своей странице в соцсетях.
Назым Кахарман выразила сочувствие родным погибшей.
«Мы с детьми искренне сочувствуем родным Салтанат в их невосполнимой потере. Я не была знакома с ней лично, но дети подружились с ней, и помнят ее как светлого, доброго и очень отзывчивого человека».
"Эта трагедия, конечно, еще болезненней от того, что это все сделал казалось бы близкий им человек, который должен был быть им опорой, поддержкой и примером. А вместо этого — страшно, стыдно и невыносимо больно.
Несмотря на все сложности и трудности, которые выпали на долю моих детей, конечно, не сравнимые с болью утраты родных Салтанат, я верю и знаю, что они всегда будут на стороне добра и света", — заявила Кахарман.
Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева задержали после убийства его супруги Салтанат Нукеновой. Она скончалась в столичном ресторане после жестокого избиения.
Как сообщал ряд СМИ, Нукенова с телесными повреждениями лежала в ресторане и медленно умирала без медпомощи с раннего утра и примерно до 16.00. После этого была вызвана скорая — девушка была мертва.
Бишимбаев был приговорен в 2018-м к 10 годам по обвинениям в коррупции, в 2019-м он вышел по УДО.
После произошедшей последней трагедии бывшего министра также арестовали на 2 месяца.
Родственники погибшей супруги Бишимбаева заявили, что не простят его.