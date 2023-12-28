Дед Мороз и Снегурочка работают на трамвайном маршруте № 1 в Иркутске

Дед Мороз и Снегурочка, в ролях которых работают вагоновожатая Надежда Гудаева и кондуктор Дмитрий Царюк, курсируют по городу на трамвае с номером вагона 223, который курсирует по маршруту номер 1. Они с большим удовольствием дарят новогоднее настроение пассажирам — особенно детям.