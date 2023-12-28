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Дед Мороз и Снегурочка работают на трамвайном маршруте № 1 в Иркутске

Накануне Нового года по Иркутску начали курсировать трамваи, украшенные светящимися гирляндами.
трамвай
Источник: Администрация Иркутска

В одном из таких вагонов работают водитель и кондуктор в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, при оформлении трамвайных вагонов используют светодиодные шнуры, которые монтируют специалисты трамвайного депо. С каждым годом специалисты стараются украсить к Новому году как можно больше трамваев.

Дед Мороз и Снегурочка, в ролях которых работают вагоновожатая Надежда Гудаева и кондуктор Дмитрий Царюк, курсируют по городу на трамвае с номером вагона 223, который курсирует по маршруту номер 1. Они с большим удовольствием дарят новогоднее настроение пассажирам — особенно детям.