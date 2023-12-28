Население Казахстана вырастет до 27,5 млн человек к 2050 году — аналитики

Отмечается, что в разрезе регионов в первую очередь рост численности рабочей силы ожидается в мегаполисах, в том числе в столице, где к 2050 году прирост может составить 2,4 раза. Практически удвоится рабочая сила в Алматы, на 80% вырастет её количество в Мангистауской и Алматинской областях.