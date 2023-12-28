Аэропорт Новокузнецка встретил первый рейс авиакомпании Россия

Рейсы в Красноярск запланированы до конца зимы каждую среду и субботу. Время в пути составит 1 час 20 мину, цена билетов начинается от 2 941 рубля. Сейчас из Новокузнецка можно вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. В продаже на 2024 год рейсы в Уфу, также могут появиться рейсы до Махачкалы.