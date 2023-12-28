Аэропорт Новокузнецка встретил первый рейс авиакомпании Россия

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Новокузнецка, в городе впервые встретили самолет авиакомпании «Россия». Почти сто пассажиров прилетели из Красноярска.
«До этого дня в нашем аэропорту сразу несколько перевозчиков летали только в Москву. Теперь в числе направлений и Красноярск. У красноярских горнолыжников большим спросом пользуется наш курорт Шерегеш», — говорит генеральный директор новокузнецкого аэропорта Кирилл Ермаков.
Рейсы в Красноярск запланированы до конца зимы каждую среду и субботу. Время в пути составит 1 час 20 мину, цена билетов начинается от 2 941 рубля. Сейчас из Новокузнецка можно вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. В продаже на 2024 год рейсы в Уфу, также могут появиться рейсы до Махачкалы.
Мы писали, что сроки сдачи нового терминала аэропорта в Новокузнецке перенесли минимум на три месяца.