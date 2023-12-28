Хотела перевести миллион рублей «родственнику» на лечение: оператор банка спасла пенсионерку от мошенников в Братске

Полицейские в Братске наградили оператора банка. Женщина не позволила пенсионерке перевести деньги мошенникам. Об этом сообщают ГУ МВД России по Иркутской области.
— Как выяснилось 80-летней женщине позвонил мужчина и попросил оплатить лечение его племянника в Москве. Абонент убедил пенсионерку перевести деньги по указанным реквизитам. Ничего не подозревающая сибирячка пришла в банк и попросила помочь оператора Татьяну Еловко отправить миллион рублей. Однако бдительная работница заподозрила неладное и вызвала полицию, — говорят в МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», а Татьяну Еловко наградили почетной грамотой за то, что она уберегла деньги пенсионерки от преступников.
— Сегодня тема мошенничества очень актуальна. Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы предотвратить действия аферистов. Мы обучаем своих работников, чтобы они задавали как можно больше вопросов клиентам и определяли, кому нужна помощь, — говорит Татьяна Еловко.