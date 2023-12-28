Хотела перевести миллион рублей «родственнику» на лечение: оператор банка спасла пенсионерку от мошенников в Братске

— Сегодня тема мошенничества очень актуальна. Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы предотвратить действия аферистов. Мы обучаем своих работников, чтобы они задавали как можно больше вопросов клиентам и определяли, кому нужна помощь, — говорит Татьяна Еловко.