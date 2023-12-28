Ирина Гехт посоветовала челябинцам опасаться гонконгского гриппа

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт порекомендовала жителям Челябинской области не забывать на новогодних каникулах об опасности заразиться коронавирусом или гриппом. Подхватить инфекцию легко можно в местах, где собирается много людей — на елках, в кино, во время празднования Нового ода.
— Пришедший к нам штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки, — предупредила Ирина Гехт. — Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей, и без должного лечения часто приводит к летальным исходам.
Первый вице-губернатор посоветовала заболевшим при появлении симптомов сразу же ограничить круг общения и не заниматься самолечением, а вызывать врача.
Симптомы гонконгского гриппа — головная боль, сухой кашель, заложенность горла, ломота в теле и температура выше 39 градусов.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в Челябинской области выросла на 7,5%.