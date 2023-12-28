Ирина Гехт посоветовала челябинцам опасаться гонконгского гриппа

— Пришедший к нам штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки, — предупредила Ирина Гехт. — Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей, и без должного лечения часто приводит к летальным исходам.