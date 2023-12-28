Не новогодние маски: коронавирус в Приморье наращивает темпы

В Приморском крае за период с 18 по 24 декабря медики зафиксировали 482 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики — использовать гигиенические маски в общественных местах, контролировать температуру тела и соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, согласно санитарным правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заражённые должны соблюдать режим изоляции.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Отметим, в начале декабря в ведомстве подтвердили 409 случаев заразившихся COVID-19.