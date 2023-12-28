В Новосибирске ледовый городок на набережной откроют 30 декабря

В этом году тематика — «Времена года». Каждая композиция и фотозона выполнены в стиле соответствующего сезона.
— Вопреки аномальным погодным условиям этой зимой в Новосибирске — скульпторы изо льда возводят. Аттракцион «Ледовый Городок» будет работать на Михайловской набережной, — говорится в сообщении группы.
Ледовый городок начнет функционировать на набережной с 30 декабря. Он будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00 по местному времени.
Стоимость билетов:
— 450 рублей — с 15 лет и старше;
— 350 рублей — с 4 лет до 14 лет включительно.
Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения):
— 300 рублей — с 4 лет до 14 лет включительно;
— 350 рублей — с 15 лет.
Детям до трёх лет, инвалидам (при предъявлении документа) и участникам боевых действий — бесплатно.