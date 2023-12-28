Когда магнитные бури в январе 2024 года и как они влияют на человека

Космическая погода Земли — это события и явления в верхних слоях земной атмосферы, связанные с эффектами, происходящими на Земле под влиянием Солнца и Солнечной системы. Магнитные бури — один из известных факторов космической погоды.

Магнитные бури — это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA , их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы.

Чтобы контролировать последствия магнитных бурь, действуют официальные агентства (NOAA, TESIS). На основании их исследований строится актуальный прогноз магнитных бурь на ближайшие два-три месяца. Кроме официальных агентств, есть независимые ресурсы, такие как бельгийский SpaceWeatherLive, модерируемый командой волонтеров.

Главной причиной магнитных бурь становится повышенная солнечная активность. Магнитная сфера Земли (магнитосфера) создается полями планеты и защищает ее от частиц, испускаемых Солнцем. Когда происходит вспышка с корональным выбросом массы (CME) или высокоскоростной солнечный поток достигает нашей планеты, он врезается в эту защиту. Происходит усиление кольцевого тока и падение напряженности магнитного поля Земли, которое продолжается 6−12 часов. В течение нескольких дней напряжение восстанавливается.

Из-за чего возникают вспышки на Солнце? Причиной мощного выброса плазмы и радиации чаще всего становятся корональные дыры. Это области открытых силовых линий магнитного поля, которые позволяют солнечному ветру — потокам заряженных частиц (протонов и электронов), исходящим от Солнца в космос, — улетучиваться. Возникают гигантские облака плазмы с магнитными полевыми линиями. Они и взламывают магнитное поле Земли, приводя к возмущениям.