Когда магнитные бури в январе 2024 года и как они влияют на человека

Суть и причины появления магнитных бурь
Космическая погода Земли — это события и явления в верхних слоях земной атмосферы, связанные с эффектами, происходящими на Земле под влиянием Солнца и Солнечной системы. Магнитные бури — один из известных факторов космической погоды.
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури — это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы.
Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:
- Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи.
- Проблемы с контролем напряжения в электросетях.
- Приведение в действие систем аварийного отключения электросети.
- Сбои в работе приборов и систем. Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было.
- Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.
Чтобы контролировать последствия магнитных бурь, действуют официальные агентства (NOAA, TESIS). На основании их исследований строится актуальный прогноз магнитных бурь на ближайшие два-три месяца. Кроме официальных агентств, есть независимые ресурсы, такие как бельгийский SpaceWeatherLive, модерируемый командой волонтеров.
Как образовываются магнитные бури?
Главной причиной магнитных бурь становится повышенная солнечная активность. Магнитная сфера Земли (магнитосфера) создается полями планеты и защищает ее от частиц, испускаемых Солнцем. Когда происходит вспышка с корональным выбросом массы (CME) или высокоскоростной солнечный поток достигает нашей планеты, он врезается в эту защиту. Происходит усиление кольцевого тока и падение напряженности магнитного поля Земли, которое продолжается 6−12 часов. В течение нескольких дней напряжение восстанавливается.
Как солнечная плазма пробивает защиту? В районе полюсов происходит вскрытие магнитной сферы. Здесь возникает взаимодействие плазмы с атмосферными газами и полярное сияние — оптическое явление, сопровождаемое свечением верхних слоев атмосферы.
Календарь магнитных бурь на январь 2024 года
Фаза нарастания возмущения во время магнитной бури длится около семи часов, а фаза восстановления — примерно трое суток. Чтобы оценить вероятное влияние и ущерб от магнитных бурь используют следующие стандартные показатели:
- шкалу типов солнечных вспышек: А, В, С, М, Х, где А — самая слабая, а Х — наиболее мощная;
- шкалу G, которая описывает интенсивность, силу и уровень геомагнитного шторма в диапазоне от 1 до 5. Шкала разработана и внедрена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA);
- Kp-index (К) — глобальный индекс геомагнитной активности. Колеблется в диапазоне 0−9, где 0 означает «очень низкая буря», а 9 — «экстремальная буря».
Прогноз магнитных бурь на январь уже составлен авторитетными источниками. Можно сказать, что первый месяц 2024 года будет относительно спокойным.
Когда магнитные бури в январе 2024?
По данным IT-энциклопедии NEWS.am, в последний день 2023 года Землю атакуют заряженные частицы из солнечной короны. Магнитная буря продлится до 1 января. По информации мобильного приложения для метеочувствительных людей Meteoagent, в январе 2024 года пики солнечной активности приходятся на следующие дни:
- 2 января — K-Index 3 (низкий).
8—10 января— K-Index 3 (низкий). 14—15 января— K-Index 4 (средний). 16—17 января— K-Index 3 (низкий).
- 19 января — K-Index 3 (низкий).
До 13 января NOAA прогнозирует солнечную активность на низком уровне. Стюарт Батлер, журналист и фотограф, специализирующийся на охране природы, окружающей среде и пешем туризме, считает, что интенсивная солнечная активность в 2024 году станет причиной появления полярных сияний и нарушений в работе электросетей. Однако в январе таких событий не ожидается.
Влияние магнитных бурь и рекомендации на январь
Магнитные бури сильнее всего влияют на пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Они повышают вязкость крови, снижают газообмен и усиливают риск образования тромбов. Результат воздействия геомагнитной активности Земли на человека — повышение артериального давления, а то и гипертонический криз. Может развиться мигрень. В особо опасные дни часты инфаркты, инсульты. Симптомы влияния магнитных бурь на человека:
- учащенное сердцебиение;
- бессонница или сонливость;
- пониженный жизненный тонус, слабость, головокружение; ухудшение самочувствия, боли в суставах и мышцах.
Снизить влияние магнитных бурь на организм можно с помощью следующих рекомендаций:
- Снижайте физические нагрузки.
- Не поднимайте тяжести.
- Не ешьте фастфуд и не употребляйте алкоголь.
- Чередуйте работу с отдыхом.
- Спите не менее восьми часов в сутки.
- Пейте травяные чаи на основе мяты, мелиссы, корня валерианы.
- Минимизируйте работу с техникой.
- Будьте внимательнее за рулем.
- Легкая утренняя зарядка и контрастный душ активизируют кровообращение.
- Сеанс массажа расслабит и поможет легче прожить опасные дни.
Январь будет относительно спокойным. Землянам предстоят несколько дней повышенной солнечной активности. Отслеживайте собственные реакции на магнитные бури и используйте рекомендации специалистов.