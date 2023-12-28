Впервые из Самары в Рождествено беспилотник доставил лекарства

Впервые с помощью беспилотника организована доставка лекарственных препаратов через Волгу в село Рождествено. Это сделано в рамках проекта по применению беспилотников для нужд здравоохранения, в котором участвует Волжская больница.
На другом берегу Волги работают несколько подразделений Волжской больницы — поликлиника, стационар и 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Доставка медицинских грузов в эти подразделения, находящиеся на достаточно большом расстоянии, на автомобилях порой занимает много времени.
Время доставки медикаментов из центральной аптеки до пунктов выдачи пациентам, биологического материала из пунктов приема до клинико-диагностической лаборатории, медицинской документации по воздуху сокращается в несколько раз.
Беспилотник может доставлять медицинский груз — лекарства, вакцины, биоматериал — весом до 5 кг. Тестовые полеты проводятся из микрорайона Южный город в села Рождествено, Подгоры и Спиридоновка, сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.