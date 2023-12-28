Впервые из Самары в Рождествено беспилотник доставил лекарства

На другом берегу Волги работают несколько подразделений Волжской больницы — поликлиника, стационар и 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Доставка медицинских грузов в эти подразделения, находящиеся на достаточно большом расстоянии, на автомобилях порой занимает много времени.