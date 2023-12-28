Подозрение на ящур есть в районе Хабаровского края

В крови мелкого рогатого скота в Нанайском районе Хабаровского края обнаружили антитела к неструктурным белкам вируса ящура. Специалисты исследовали сыворотку крови животных, которые содержатся в селе Искра. Вероятность ящура обнаружили в пяти пробах.
— Клиническими признаками болезни являются наличие везикул и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени. У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита, — рассказали в администрации Нанайского района.
Жителей просят в случае выявления признаков заболевания у животных тут же сообщать об этом ветеринарам. Позвонить можно в филиал «Нанайской райСББЖ» по телефонам: 8 (42156) 41−7−35,