Ушла из жизни известная омская журналистка и поэтесса Татьяна Бурундукова

Об этом сообщили на официальной странице газеты «Тарское Прииртышье» в соцсети ВКонтакте.
Татьяна Бурундукова родилась и всю жизнь прожила в Таре. После школы начала свою трудовую деятельность в районной газете, одновременно поступив заочно на факультет журналистики. В «Тарском Прииртышье» она трудилась до пенсии. С 1986 года Татьяна Бурундукова — член Союза журналистов.
Кроме того, со школьного возраста она писала стихи. В 2002 году Татьяна Викторовна стала первым на севере Омской области членом Союза писателей России.
Прощание с Татьяной Бурундуковой состоится 29 декабря, с 12 до 13 часов, в зале «Вечная память», по адресу: Тара, улица Транспортная, 13.
«МК в Омске» приносит соболезнования родным и близким Татьяны Бурундуковой.
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