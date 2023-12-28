Ушла из жизни известная омская журналистка и поэтесса Татьяна Бурундукова

Татьяна Бурундукова родилась и всю жизнь прожила в Таре. После школы начала свою трудовую деятельность в районной газете, одновременно поступив заочно на факультет журналистики. В «Тарском Прииртышье» она трудилась до пенсии. С 1986 года Татьяна Бурундукова — член Союза журналистов.