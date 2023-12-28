«Пора кататься»: в Красноярске опубликовали список открытых горок

Список горок опубликовали в администрации Красноярска. Покататься можно и в своем районе, и съездить, к примеру, на остров Татышев. В общем, время зимних развлечений окончательно пришло. Рассказываем, где можно покататься с горки в Красноярске зимой 2023−2024.
Список горок в Красноярске зимой 2023−2024
Всего в городе открылось восемь ледовых городков. Один из самых больших находится на острове Татышев. Там располагается семь горок. Три из них — большие. Длина ската шестьдесят метров. Также есть две средних горки и еще две для самых маленьких красноярцев.
На правом берегу покататься можно на площади имени Свердлова. Там установили две горки. Еще одна есть в сквере «Паниковка». Также горки установили у ДК 1 Мая. Там они небольшие и идеально подойдут только для самых маленьких.
В Октябрьском районе больше всего горок установили в сквере «Серебряный». Всего их там семь штук, но пять из них — опять же для самых маленьких. Большая горка только одна.
Есть где покататься и в Советском районе. Две горки установили в парке «Солнечная поляна» и еще четыре в сквере Космонавтов. Кстати там одну из горок украсили архивными фотографиями кразовской елки.
В Центральном районе съездить покататься можно в Покровку. В сквере имени Чернышевского установили горку для детей постарше, от 8 лет. Ее высота — 3,2 метра.