В Кузбассе 220-тонным самосвалом управляет Дед Мороз

В Кузбассе 220-тонный самосвал, за рулём которого был Дед Мороз, выполнил праздничный рейс на Кедровском разрезе. Как сообщает пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь», машину тоже украсили новогодними гирляндами.
Дедом Морозом стал горняк Евгений Андреев, который работает в компании шесть лет и последние три года водит карьерный самосвал БелАЗ. Перед Новым годом он подрабатывает главным зимним волшебником. Сам горняк — многодетный отец, поэтому играть роль Деда Мороза ему несложно.
«Моя супруга Наталья работает воспитателем в детском саду. Пять лет назад она предложила мне сыграть Деда Мороза на новогоднем утреннике. У меня получилось порадовать детей, и я стал постоянным участником детских новогодних праздников. Потом знакомые просили меня поздравить детей уже у них дома накануне Нового года», — рассказал Евгений Андреев о том, как начинал свой путь Деда Мороза.
В Киселёвске на одном из угольных разрезов уже 10 лет на многотонной машине работает Ольга Сарина. Мы подробно писали об уникальной женщине, которая одна воспитывает троих детей.