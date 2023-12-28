В Кузбассе 220-тонным самосвалом управляет Дед Мороз

«Моя супруга Наталья работает воспитателем в детском саду. Пять лет назад она предложила мне сыграть Деда Мороза на новогоднем утреннике. У меня получилось порадовать детей, и я стал постоянным участником детских новогодних праздников. Потом знакомые просили меня поздравить детей уже у них дома накануне Нового года», — рассказал Евгений Андреев о том, как начинал свой путь Деда Мороза.