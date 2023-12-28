Большинство музеев Екатеринбурга начнет работать 3 января

Например, в этот день начнет работать Музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26). Он будет работать с 11:00 до 18:00 до 7 января.
В музее доступны экспозиции «Екатеринбург: от завода к городу». 5 января в 18:00 здесь пройдет концерт квинтета медных духовых инструментов «Мелодии рождества», 7 января в 12:00 состоится интерактивное занятие «Рождественские гадания».
Водонапорная башня (Горького, 4 «в») начнет работать также с 3 января. Музей изобразительных искусств (Воеводина, 5) будет работать с 3 января и по 7 января с 11:00 до 19:00. Здесь открылась экспозиция «Отечественное искусство XX века».
График работы Музея наивного искусства (Розы Люксембург, 18) совпадает с графиком работы Главного здания Музея ИЗО. Здесь представят новую выставку «Генеральное поступление. Шедевры хорватского наива из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств».
Центр «Эрмитаж-Урал» будет работать со 2 января по 8 января с 11:00 до 20:00. Здесь работает выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого. А с 27 декабря начала работу ретроспективная выставка челябинского художника “Живопись Константина Фокина из частных собраний и коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств”.
3, 4, 5, 6 и 8 января с 11:00 до 18:00 будут также работать Музей истории и археологии Урала, Планетарий, Музей природы Урала, Музейный клуб «Дом Агафуровых», Музей радио имени А. С. Попова, Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл», Музей истории плодового садоводства Среднего Урала и Художественный музей Эрнста Неизвестного.
«МК-Урал» ранее писал, что к новогодней ночи температура воздуха в Свердловской области будет понижаться.
В ночь с 31 декабря на 1 января на юге региона будет −15 — −20 градусов ниже нуля. На севере региона синоптики прогнозируют температуру от −25 до −30 градусов.