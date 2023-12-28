Большинство музеев Екатеринбурга начнет работать 3 января

Центр «Эрмитаж-Урал» будет работать со 2 января по 8 января с 11:00 до 20:00. Здесь работает выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого. А с 27 декабря начала работу ретроспективная выставка челябинского художника “Живопись Константина Фокина из частных собраний и коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств”.