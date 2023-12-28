В Перми два факультета ПГНИУ объединят в институт

Два факультета ПГНИУ объединят в институт, сообщает пресс-служба вуза.
Физический и математический факультеты Пермского университета с апреля будут объединены в Институт физики и математики. Об этом сообщил и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов на заседании Учёного совета вуза.
В университете пояснили, что студенты механико-математического и физического факультетов ПГНИУ, окончив обучение, получат дипломы в соответствии с квалификацией и направлением подготовки, выбранной ими при поступлении.
«В дипломе будет написано, что студент окончил ПГНИУ и название направления, на котором учился», — уточнили сайту perm.aif.ru в пресс-службе университета.
Игорь Германов заявил, что для механико-математического и физического факультетов объединение в институт станет новым шагом в развитии, позволит объединить лучшие качества и преодолеть существующие трудности.