«Мәхәббәт» стало словом года-2023 в Татарстане

Специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основе опроса жителей Татарстана определили главное слово уходящего текущего года в республике. Так, слово года-2023 в регионе — «мәхәббәт» (перевод с татарского языка — «любовь»).
Слово «мәхәббәт» имеет яркую позитивную окраску, при этом не несет в себе оттенков тривиальности. При его употреблении речь может идти о семье и посторонних людях, религиозных аспектах, отношении к окружающему миру, Родине и истории.
Ранее мы писали, что 53% жителей Казани считают, что любовь живет вечно. А не верят в любовь только 3% горожан, судя по данным опроса сервиса SuperJob.