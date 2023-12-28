«Почта России» будет следить онлайн за доставкой пенсий в Приморье

Система будет автоматически проверять, сколько раз к адресату приходил почтальон, отметит его имя и отследит, удалось ли вручить положенную выплату. Также отображается причина, почему не получилось передать адресату пенсию или соцвыплату. Тем, кого не было дома, «Почта России» назначит повторную доставку и тоже проконтролирует её.