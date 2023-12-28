«Почта России» будет следить онлайн за доставкой пенсий в Приморье

Новая информационная система позволит онлайн контролировать доставку на дом пенсий и социальных пособий в Приморье, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе «Почты России».
Система будет автоматически проверять, сколько раз к адресату приходил почтальон, отметит его имя и отследит, удалось ли вручить положенную выплату. Также отображается причина, почему не получилось передать адресату пенсию или соцвыплату. Тем, кого не было дома, «Почта России» назначит повторную доставку и тоже проконтролирует её.
Кроме того, система поможет оптимизировать работу почтальонов. Она выявит, если по одному и тому же адресу доставляют несколько выплат в разные дни, и построит график прихода почтальонов — все выплаты за месяц смогут принести в один день.
Бланки выплат уменьшатся в размерах, так как с них уберут повторяющуюся информацию, выделив главное для получателя. Отчёты и сопроводительные реестры теперь будут храниться в информационной системе.