Самые громкие судебные процессы в Казахстане в 2023 году

АЛМАТЫ, 26 дек — Sputnik. Глава КНБ, криминальный авторитет, сват первого президента и сбежавший полковник… За какими судебными процессами казахстанцы следили в уходящем году, читайте в обзоре Sputnik Казахстан.
Бывший глава КНБ Карим Масимов осужден на 18 лет
Самые громкие дела уходящего года были связаны с январскими событиями 2022 года. Если представители СМИ смогли освещать некоторые судебные процессы, то на суд над экс-председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым журналистов не допустили.
Расследование по этому делу проводилось под грифом «Совершенно секретно», а судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Бывшего главу КНБ обвинили в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и превышении власти или должностных полномочий.
В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор — Масимова осудили к 18 годам лишения свободы.
К 16 годам приговорили его заместителя Ануара Садыкулова. 15 лет лишения свободы получил другой экс-заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин. Третьему экс-зампреду КНБ Марату Осипову назначено наказание — 3 года лишения свободы. Все четверо лишены генеральских званий и государственных наград. В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.
Кроме того, в отношении Масимова КНБ продолжает следствие по статьям о получении взятки и легализации имущества.
Первым заместителем председателя КНБ во время январских событий являлся Самат Абиш — племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и младший брат Кайрата Сатыбалдыулы. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Дело расследуется в производстве специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.
Суд над Кайратом Сатыбалдыулы и его бывшей женой
В уходящем году перед судом предстали старший племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы и его супруга.
Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2023 года при попытке вылететь в Дубай, а приговор зачитали в сентябре. Он обвинялся в крупном хищении у «Казахтелекома», уклонении от налогов и легализации преступных доходов. Вину Сатыбалдыулы доказали и приговорили к 6 годам заключения.
Его также лишили звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов «Курмет» и «Парасат», и запретили ему занимать определенные должности сроком на 10 лет.
Сам Нурсултан Назарбаев прокомментировал решение суда в отношении своего племянника Кайрата Сатыбалдыулы.
«Надо считать, что приговор суда был справедливым. Несогласный с приговором суда должен подать апелляцию. Все решает суд», — сказал Назарбаев.
После Сатыбалдулы была осуждена и его бывшая жена Гульмира Сатыбалды. В мае ее приговорили к 7 годам лишения свободы без конфискации имущества. Ее обвиняли по двум эпизодам рейдерского захвата бизнеса и в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Как утверждали обвинители, Сатыбалды заставила предпринимателя Турсена Алагузова отказаться от 43% акций его компании АО «Galanz bottlers». При этом она, по версии обвинения, оказывала морально-психологическое давление на бизнесмена.
Также обвинение полагало, что Сатыбалды вывела из АО товарный знак Maxi чай в компанию ТОО «Maxi Bottlers», которую оформили на ее сотрудницу Айгуль Мекешеву. Перед Мекешевой поставили задачу вывести из состояния дефолта компанию, за что обещали 5% от АО «Galanz bottlers». По утверждению обвинения, когда Айгуль Мекешева выполнила задачу, ее похитили и заставили переписать ТОО на доверенных лиц Сатыбалды.
В конце июня Гульмиру Сатыбалды осудили во второй раз. На этот раз по делу о хищениях. Ее обвиняли в присвоении более 440 млн тенге при строительстве теплосетей в Кызылорде. Учитывая более ранний приговор от 5 мая в Астане, в качестве окончательного наказания было назначено 8 лет лишения свободы.
Как судили олигарха Кайрата Боранбаева — свата Нурсултана Назарбаева
В 2023 году обвинительный приговор зачитали свату Нурсултана Назарбаева — олигарху Кайрату Боранбаеву.
Кайрата Боранбаева и его бизнес-партнера Романа Наханова, а также экс-замглаву правления АО Qazaq Gaz Тайыра Жанузака обвиняли в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В марте суд приговорил всех троих к 8 годам лишения свободы. Однако спустя два месяца судебная коллегия по уголовным делам Астаны отменила приговор из-за отсутствия оригинала документа, содержащего информацию о цене российского газа. В середине сентября 2023 года Боранбаев признал свою вину, передал свои активы на счет государства и начал активно сотрудничать со следствием. Тогда ему сократили срок до 6 лет.
Спустя еще месяц, за который госказна пополнилась миллиардами тенге от олигарха, суд принял решение заменить тюремный срок на условный.
Боранбаев передал государству свои активы на 90 млрд тенге, а также выплатил 30 миллиардов тенге в Фонд поддержки образования. Среди активов, переданных государству есть:
- здание ТРЦ «Алмалы» в «золотом квадрате» Алматы;
- ТОО Unity Hall, которое занимается арендой и управлением недвижимостью;
- сеть фитнес-клубов Fitnation (в Астане, Алматы и Костанае);
- гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana;
- месторождение «Каражанбас Северный», производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 миллиона тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа с оценочной стоимостью 35,4 миллиарда тенге;
- газораспределительная компания «Азия Газ Чунджа», которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа;
- завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт».
С 2016 года Боранбаев входит в топ-15 богатейших людей Казахстана. В 2021 году его состояние оценили в $590 млн. Он экс-сват первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за сыном Дариги Назарбаевой — Айсултаном, который скончался в августе 2020 года.
Дело Дикого Армана
Не менее громкий суд прошел над Арманом Джумагельдиевым, известного по прозвищу Дикий Арман, бывшего начальника 5-го департамента КНБ Русланом Искаковым и экс-депутатом маслихата Алматы Кайратом Кудайбергеном. По делу проходили 45 подсудимых.
Дикого Армана, которого называют криминальным авторитетом, задержали сразу же после январских погромов 2022 года, в организации которых его и обвиняли. Вместе с ним задержали еще шестерых человек, у которых изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибра, боеприпасы, холодное оружие и бронированный автомобиль.
В Генеральной прокуратуре утверждали, что Дикий Арман должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Дикий Арман похищал людей во время беспорядков: его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. По данным Генпрокуратуры, 6 сотрудников ДКНБ подозревают в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа Дикого Армана.
Сам Джумагельдиев заявил, что его самого избили участники беспорядков в Алматы. Он утверждал, что он патриот страны и приехал в Алматы, чтобы «поддержать свой народ».
Руслан Искаков заявил на суде, что исполнял приказ племянника Назарбаева Самата Абиша. Он считает, что он не виновен, а дело сфальсифицировано.
Однако суд над Диким Арманом перевели в закрытый режим. Причиной послужило ходатайство десяти потерпевших, одного свидетеля и двух подсудимых о проведении главного судебного разбирательства в закрытом режиме. Четверо подсудимых, в том числе Арман Джумагельдиев и Руслан Искаков, находятся в СИЗО КНБ и в заседании участвуют онлайн, Кайрат Кудайберген же — в зале суда.
Дважды сбежавший генерал
Среди тех, кто осужден по следам январских событий, есть и экс-начальник полиции Алматинской области Серик Кудебаев. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и пытках.
Судом установлено, что Кудебаев, будучи начальником департамента полиции и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года в 17.00 ввел специальный оперативный план «Камал» по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения на здание, охрану имущества, с применением в случае необходимости огнестрельного оружия.
«Однако в 18.20 Кудебаев отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание департамента и разойтись по местам жительства, и на служебной автомашине покинул вверенный ему участок. В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели находящимся там арсеналом боеприпасов и боевого оружия».
Во время рассмотрения дела стало известно, что Кудебаев покинул страну. 3 апреля его объявили в международный розыск. По официальной информации, Серик Кудебаев незаконно пересек казахстанско-кыргызскую границу, пролезая под «колючкой». Его задержали в Турции и вернули спецбортом на родину. Его семья утверждает, что он решил вернуться сам. Пойманного Кудебаева доставили в суд, где он выступил с последним словом, и зачитали приговор.
В июле Кудебаеву добавили срок за побег из Казахстана. В итоге он проведет в местах лишения свободы 10 лет и 3 месяца.
В чем обвинили главного полицейского Павлодарской области Нурлана Масимова
В августе 2023 году к 10 годам лишения свободы приговорили брата Карима Масимова, экс-главу департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.
По версии обвинения, в апреле 2020 года Нурлан Масимов решил построить для себя двухэтажный коттедж в селе Акши Алакольского района Алматинской области, а также отремонтировать цокольный этаж в доме в Алматы, где проживала его семья, оборудовав там баню и комнату отдыха. Эти работы взял на себя другой подсудимый — предприниматель Евгений Евкович в обмен на победу в госзакупках арттехвооружения для павлодарской полиции, утверждало обвинение.
В итоге Масимову построили коттедж в элитной зоне и отремонтировали дом в Алматы всего на общую сумму 86 млн тенге, а Евковичу удалось заключить два договора на покупку арттехвооружения на общую сумму 607 млн тенге.
Предприниматель передал Масимову откат через его экс-заместителя Дамира Сиразидимова, считает обвинение. Сумма составила 141 тысячу долларов.
Сам Нурлан Масимов и его адвокаты не согласились с этими обвинениями, по их словам, в деле множество фальсификаций и подлогов.
Дело о нападениях на журналистов
С 2022 года казахстанские новостные сайты подвергались кибератакам, а их руководители получали письма с угрозами. По данным МВД, против журналистов было совершено свыше 30 провокаций. Это поджоги авто, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDos-атаки.
В марте 2023 года межведомственная следственно-оперативная группа МВД и КНБ Казахстана задержала подозреваемых. Основными фигурантами оказались казахстанец Аркадий Клебанов (Маневич) и гражданин Украины Олексий Токарев. Именно они давали исполнителям заказы, отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
Токарев и его сообщники-иностранцы разрабатывали механизм и порядок реализации своих действий (поджоги авто, угрозы и нападения). Сообщники Токарева собирали сведения о потерпевших, в том числе из открытых источников. Кроме того, они искали «выходы» на людей, имеющих доступ к государственным информационным базам.
Олексию Токареву дали 4,5 года условно, его несовершеннолетним подельникам — 1 год и 4 месяца ограничения свободы, сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы.
Второго обвиняемого Клебанова суд признал невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар. По данным суда, судебно-психиатрические экспертизы заключили, что Клебанов страдает хроническим психическим расстройством.
Бездействовал во время январских событий: за что осудили министра обороны
В марте 2023 года к 12 годам приговорили бывшего главу Минобороны Мурата Бектанова. Его признали виновным по статье «превышение власти». Дело рассматривалось под грифом «Секретно».
После январских событий президент Токаев раскритиковал Мурата Бектанова за неуверенность и безынициативность во время январских событий. Он был отстранен от должности и в отношении министра обороны началось расследование «по факту бездействия по службе».
Тогда генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что «в период ЧП Бектанов отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты». Он отметил, что бывший министр обороны не принял меры по наведению конституционного порядка в стране.
Дело о захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков.
В 2023 году также зачитали приговоры пятерым обвиняемым в организации и участии в массовых беспорядках и нападении на здание Международного аэропорта Алматы во время январских событий.
- Айгерим Тлеужановой назначено наказание 4 года лишения свободы;
- Каласу Нурпеисову — 8 лет лишения свободы;
- Нурлану Далибаеву — 8 лет лишения свободы;
- Ермухамету Шилибаеву — 8 лет лишения свободы;
- Жанайдару Карменову — 8 лет лишения свободы.
Судом установил, что Тлеужанова и Нурпеисов 5 января 2022 года организовали массовые беспорядки в здании города Алматы, которые сопровождались погромами, поджогами, разрушениями и уничтожениями имущества. В аэропорту к ним также присоседились остальные подсудимые. В суде отметили, что данные лица, узнав, что в город планируется прилет самолетов ОДКБ с военным контингентов, решили воспрепятстовать этому. Они совершили нападение на здание диспетчерской службы.
«Далее, угрожая насилием, они потребовали от сотрудников отключить освещение взлетно-посадочной полосы с целью недопущения посадки самолета. В тот момент возникла реальная угроза безопасности жизни граждан, находившихся в воздушных судах», — сообщили в суде.
В ходе нападения подсудимые также совершили угон служебных транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции. Суд считает, что действия подсудимых повлекли тяжкие последствия и урон.
Осужден экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы
К 8 годам приговорен бывший министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Его обвинили в растрате бюджетных средств на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге в период, когда он был директором Национального музея в Астане. Растрата была совершена при проведении выставки «Шествие Золотого человека».
Его признали виновным:
- в организации правонарушения;
- присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере.
В своем последнем слове Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что согласен на любое наказание, даже если ему грозит смертная казнь.