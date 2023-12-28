Самые громкие судебные процессы в Казахстане в 2023 году

В Генеральной прокуратуре утверждали, что Дикий Арман должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Дикий Арман похищал людей во время беспорядков: его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. По данным Генпрокуратуры, 6 сотрудников ДКНБ подозревают в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа Дикого Армана.