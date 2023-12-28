Синоптики пообещали жителям Приангарья зимнюю сказку в новогоднюю ночь

По словам начальника учреждения Юлии Яньковой, температура воздуха на большей части Иркутской области, за исключением Киренского и Катанского районов, будет на 8−10 градусов выше климатической нормы. И почти каждый день вероятны снегопады.
Что же касается непосредственно новогодней ночи, 31 декабря, то, по предварительному прогнозу синоптиков, она ожидается теплой и снежной — «пушистый и густой снег будет идти с самого утра и до поздней ночи».
«В ночь на воскресенье температура опустится до минус 9−11 градусов, днем будет около шести мороза. Ночь на 1 января тоже может оказаться снежной, но лишь в первой половине. К утру ожидается прояснение. Ночью будет минус 13−15, днем 6−8 ниже нуля».
Тепло продержится в Приангарье примерно до 5 января. Потом его сменит очередная порция холода.