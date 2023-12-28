Синоптики пообещали жителям Приангарья зимнюю сказку в новогоднюю ночь

«В ночь на воскресенье температура опустится до минус 9−11 градусов, днем будет около шести мороза. Ночь на 1 января тоже может оказаться снежной, но лишь в первой половине. К утру ожидается прояснение. Ночью будет минус 13−15, днем 6−8 ниже нуля».