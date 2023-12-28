В Ростове-на-Дону открыли модельную библиотеку имени Юрия Гагарина

В Ростове-на-Дону после обновления открыли модельную библиотеку имени Юрия Гагарина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Все работы завершены. Уверен, теперь в библиотеке будут проводить еще больше интересных и социально значимых проектов. Желаю коллективу успехов и удачи, — написал Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер добавил, что в обновленном пространстве создали комфортные зоны для отдыха и обучения. Помещения оборудовали современной техникой и мебелью. Книжный фонд библиотеки насчитывает более 70 тысяч экземпляров изданий.