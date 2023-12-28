Хабаровску в подарок перед Новым годом синоптики обещают небольшой снег

В Хабаровске 29 декабря ночью −20…-22 градуса, днем всего −12…-14, и как подарок всем нам — синоптики обещают небольшой снег. На юге края днем еще теплее, −9…-11, ночью в Вяземском −22…-24, в Бикине −24…-26, и тоже небольшой снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». А вот на севере холодно. Так, в селе имени Полины Осипенко ночью столбик термометра опустится до отметки — 36…-38 градусов, днем покажет −21…-23. В Чегдомыне тоже стужа. Ночной фон температур там −35…-37, дневной −22…-24 градуса. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −32…-34, днем −19…-21. В Николаевске-на-Амуре в темное время суток −30…-32, днем −21…-23. В Чумикане ночью −26…-28, днем −21…-23 и сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду.