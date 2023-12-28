Хабаровску в подарок перед Новым годом синоптики обещают небольшой снег

До нового года осталось два дня и кажется, в природе все замерло в ожидании праздника. Утихли метели, смягчились морозы, тихо падает снег!.
В Хабаровске 29 декабря ночью −20…-22 градуса, днем всего −12…-14, и как подарок всем нам — синоптики обещают небольшой снег. На юге края днем еще теплее, −9…-11, ночью в Вяземском −22…-24, в Бикине −24…-26, и тоже небольшой снег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». А вот на севере холодно. Так, в селе имени Полины Осипенко ночью столбик термометра опустится до отметки — 36…-38 градусов, днем покажет −21…-23. В Чегдомыне тоже стужа. Ночной фон температур там −35…-37, дневной −22…-24 градуса. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −32…-34, днем −19…-21. В Николаевске-на-Амуре в темное время суток −30…-32, днем −21…-23. В Чумикане ночью −26…-28, днем −21…-23 и сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду.
В Охотске ночью −26…-28, днем почти столько же −23…-25 градусов. В соседнем Аяне на рассвете −23…-25, днем −19…-21.
В Советской Гавани ночью −24…-26, днем −11…-13, в Троицком в предрассветные часы −23…-25, днем −14…-16.
В этот день вспоминают одного из последних пророков Ветхого Завета Аггея. В народе считали, что по натуре он добрый и отзывчивый, но если кто-то его разозлит, то может такой мороз напустить, что до самого Крещения всё в студеном испуге замрет.