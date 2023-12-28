29 декабря в Кемерове откроется ледовый городок на площади Советов

23 декабря у кемеровского спорткомплекса «Кузбасс-Арена» и рядом с Московской площадью на набережной Томи открылся самый большой каток в Кузбассе — 5 тысяч кв. метров. Мы подробно рассказывали о том, как это было. Рядом с Олимпийским парком тоже установили ледовый городок.