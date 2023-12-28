29 декабря в Кемерове откроется ледовый городок на площади Советов

Завтра, 29 декабря, на кемеровской площади Советов откроется ледовый городок. Всех горожан и гостей приглашают в 16.00. Также в этот день там пройдёт «Марафон здоровья».
«Гостей праздника ждёт большое театрализованное представление. В нём задействованы около ста сотрудников всех учреждений клубного типа Кемерова. Для взрослых и детей будут работать несколько игровых локаций, состоятся выставка-дефиле зимних костюмов, необычных ватрушек для катания и шествие ростовых кукол», — сообщают сотрудники мэрии.
На площади посоревнуются две детские команды по хоккею с мячом, а на зимней площадке пройдёт турнир по хоккею в валенках. Ещё запланированы показательные выступления юных фигуристов, кёрлингистов, членов клуба закаливания «Снегири». А спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва № 2 устроят мини-забег вокруг ёлки на коньках.
23 декабря у кемеровского спорткомплекса «Кузбасс-Арена» и рядом с Московской площадью на набережной Томи открылся самый большой каток в Кузбассе — 5 тысяч кв. метров. Мы подробно рассказывали о том, как это было. Рядом с Олимпийским парком тоже установили ледовый городок.