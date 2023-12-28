Работа Керченской паромной переправы — обстановка в четверг

«Согласно прогнозу Росгидромета, 28 декабря ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 20−70 см, температура воздуха +5…+7 градусов, температура воды в море +7…+8. Действующих штормовых предупреждений нет», — говорится в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли более 416 тысяч пассажиров и свыше 239 тысяч грузовиков. Всего паромы выполнили почти 7 тысяч рейсов, в том числе 12 — за последние сутки.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт — по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.