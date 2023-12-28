Работа Керченской паромной переправы — обстановка в четверг

Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли более 416 тысяч пассажиров и свыше 239 тысяч грузовиков. Всего паромы выполнили почти 7 тысяч рейсов, в том числе 12 — за последние сутки.