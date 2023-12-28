Стало известно, как в новогодние праздники будут работать ТРК в Челябинске

Челябинские торгово-развлекательные комплексы в дни новогодних каникул изменят график работы. Магазины будут закрываться раньше обычного, а некоторые уйдут на выходные.
ТРЦ «Алмаз» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, но находящийся в нем гипермаркет «Лента» будет обслуживать покупателей с 9:00 до 21:00. Двери Leroy Merlin будут открыты с 8:00 до 20:00.
1 января в Leroy Merlin выходной, «Лента» будет открыта с 9:00 до 23:00, а остальные магазины «Алмаза» — с 14:00 до 22:00.
2 января ТРЦ будет работать с 10:00 до 22:00.
ТРЦ «Родник» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 18:00. Но «Ашан» и Castorama в его здании станут продавать товары с 8:00 до 20:00.
1 января у «Ашана» и всех магазинов на минус втором этаже «Родника» выходной день, а остальные магазины в ТРЦ будут открыты с 14:00 до 22:00.
2 января «Родник» работает с 10:00 до 22:00.
ТРК «Горки» 31 декабря будет открыт с 10:00 до 20:00, но находящаяся в нем «Лента» проработает с 9:00 до 21:00.
1 января все магазины в ТРК будут встречать покупателей с 14:00 до 22:00, и только «Лента» будет открыта с 9:00 до 23:00.
ТРЦ «Фокус» 31 декабря ждет посетителей с 10:00 до 20:00, находящийся в нем супермаркет Spar будет работать с 8:00 до 21:00, а Гастропарк с 10:00 до 20:00.
1 января Spar и Гастропарк будут открыты с 12:00 до 23:00.
Двери ТРК «Куба» 31 декабря будут открыты с 10:00 до 18:00.
1 января с 12:00 до 22:00 в ТРК будет работать супермаркет Spar,
ТРК «Космос» 31 декабря будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00, расположенный в здании гипермаркет «Ашан» — с 7:00 до 20:00.
1 января во всем комплексе выходной.
2 января все магазины «Космоса» будут открыты с 10:00 до 22:00, а «Ашан» станет работать с 10:00 до 23:00.