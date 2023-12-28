Стало известно, как в новогодние праздники будут работать ТРК в Челябинске

ТРЦ «Алмаз» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, но находящийся в нем гипермаркет «Лента» будет обслуживать покупателей с 9:00 до 21:00. Двери Leroy Merlin будут открыты с 8:00 до 20:00.