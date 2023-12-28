Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва — Симферополь

Накануне вечером у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом № 162 «Таврия» (Москва — Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область — ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу.
«После осмотра было принято решение семь детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь», — цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Отмечается, что у всех семерых выявлен вирус гриппа А. Сейчас они находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. За детьми в поезде установлено пристальное медицинское наблюдение.
В ночь на 21 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.