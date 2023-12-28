Красноярские актрисы попали в сериал на ТНТ

По сюжету сериала внук криминального авторитета Мидаса по имени Артур возвращается в Россию из Голландии на похороны дедушки. Золото умершего ищут недавно вышедшие на свободу лидеры бандитских группировок, которые начинают пытать главного героя. Артур подружился с Павлом — внуком известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, который увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами.