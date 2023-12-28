Красноярские актрисы попали в сериал на ТНТ

«Наши землячки сошлись на съемочной площадке в символичном тандеме: Анна Богомолова сыграла эксцентричную девушку главного героя картины — Полину, а Ольга Тумайкина исполнила роль ее мамы», — рассказали в компании.
Главные роли в картине исполнили Эльдар Калимулин и Роман Евдокимов, а также в ней задействованы Стася Милославская, Даниил Воробьев, Павел Прилучный.
По сюжету сериала внук криминального авторитета Мидаса по имени Артур возвращается в Россию из Голландии на похороны дедушки. Золото умершего ищут недавно вышедшие на свободу лидеры бандитских группировок, которые начинают пытать главного героя. Артур подружился с Павлом — внуком известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, который увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами.
Действие происходит в «Ладе Голд» в 1990-е год и в сегодняшние дни. Съемки прошлого стилизованы под VHS. А в саундтрек картины вошли треки «Каспийского груза», «Ноггано», Кая Метова и других, которые добавляют атмосферности происходящему.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что сериал «Первый отдел 4» будут снимать в Красноярске.