В ЗАГСе назвали самые популярные имена младенцев в Новосибирской области

В управлении ЗАГС по Новосибирской области назвали самые популярные имена, которые давали родители новорожденным детям.
Чаще всего мальчиков называли Михаилами (580 малышей). Это древнееврейское имя, которое означает «Богу подобный». Популярность на имя вернулась несколько лет назад в России.
На втором месте — имя Артем (551 малыш). Следом идут имена Александр, Матвей, Роман, Иван, Максим, Тимофей и Дмитрий. Все популярнее становится имя Мирон. В 2023 году так назвали 334 мальчиков. Об этом сообщает издание VN.ru.
Среди женских имен популярность сохраняет имя София (529 младенцев). На втором месте — Ева (478 детей). Также родители часто выбирали имена Виктория, Варвара, Анна, Мария, Алиса, Полина, Василиса и Екатерина.