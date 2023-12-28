Мощный снегопад и опасное явление обрушатся на Владивосток 31 декабря — по часам

Отмечается, что в самый последний день года — 31 декабря — мощный снегопад обрушится на столицу ДФО ночью. Он будет идти с 01:00 до 08:00 часов утра. Затем снег прекратится, однако в городе подует сильнейший ветер — это и есть опасное явление, которое достигнет отметки шторма — 23 м/с.