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Мощный снегопад и опасное явление обрушатся на Владивосток 31 декабря — по часам

Синоптики обновили прогноз по осадкам перед новым годом.
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 750 мм рт. ст. +12°
Источник: PrimaMedia.ru

Мощный снегопад и опасное явление обрушатся на Владивосток 31 декабря. Непогоду по часам расписали на метеорологическом портале Gismeteo.

По данным синоптиков портала, снегопад начнется в городе еще 30 декабря. На следующий день он станет еще более интенсивным.

Отмечается, что в самый последний день года — 31 декабря — мощный снегопад обрушится на столицу ДФО ночью. Он будет идти с 01:00 до 08:00 часов утра. Затем снег прекратится, однако в городе подует сильнейший ветер — это и есть опасное явление, которое достигнет отметки шторма — 23 м/с.

Приморцев просят следить за обновлениями погоды.