Мощный снегопад и опасное явление обрушатся на Владивосток 31 декабря — по часам

Мощный снегопад и опасное явление обрушатся на Владивосток 31 декабря. Непогоду по часам расписали на метеорологическом портале Gismeteo.
По данным синоптиков портала, снегопад начнется в городе еще 30 декабря. На следующий день он станет еще более интенсивным.
Отмечается, что в самый последний день года — 31 декабря — мощный снегопад обрушится на столицу ДФО ночью. Он будет идти с 01:00 до 08:00 часов утра. Затем снег прекратится, однако в городе подует сильнейший ветер — это и есть опасное явление, которое достигнет отметки шторма — 23 м/с.
Приморцев просят следить за обновлениями погоды.