Хранителями истории приглашают стать жителей Хабаровска

Жители Хабаровска могут принять участие в конкурсе «Лучший хранитель истории». Нужно рассказать об истории своей семьи, организации или учреждения. Предоставленные участниками факты из прошлого помогут составить полную картину развития города.
— Участвовать могут как частные лица с личными коллекциями и архивами, так и организации, имеющие музеи, архивы и коллекции, касающиеся истории Хабаровска, — сказали в администрации города.
Итоги конкурса объявят перед Днем города. Победителей и участников ждут памятные знаки «Лучший хранитель истории», дипломы и благодарственные письма администрации города.
Принимают заявки с 1 февраля по 1 марта 2024 года. Все вопросы по участию в конкурсе можно задать в секретариате комиссии, расположенном по улице Калинина, 110, кабинет 3.