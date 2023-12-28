Автобусные маршруты запускают по Яблоновскому мосту в Краснодаре

В маршруты пассажирских автобусов в Краснодарском крае вновь включат Яблоновский мост. Сразу несколько компаний-перевозчиков заявили о том, что в Краснодар будут въезжать не через Тургеневский мост, а со стороны поселка Яблоновского.
— Мы спешим вам сообщить, что теперь поедем через новый Яблоновский мост, — цитирует КП Кубань (18+) перевозчиков из Северского района, откуда в Краснодар ходит сразу несколько рейсов.
На автовокзале «Южном» в Краснодаре подтвердили информацию о том, что перевозчики получают разрешение на изменение маршрута, в который включают Яблоновский мост.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, 23 декабря полностью открыли Яблоновский мост — движение по нему запустили по всем четырем полосам для автомобилей. Зоны для пешеходов и велосипедистов также открыли.