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Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области парализовано почти сутки

Движение транспорта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области парализовано почти сутки.

Затор под городом Шахты сохраняется более 20 часов.

Причиной дорожного коллапса стали ремонтные работы. Пробка образовалась около полудня 27 декабря. К вечеру она растянулась примерно на 25 километров. Сотни людей буквально оказались в ловушке.

Для организовали четыре пункта обогрева. Многим людям пришлась спать в своих машинах. За ночь ситуация улучшилась, но все еще остается тяжелой. Протяженность затора сократилась до 10 километров.

По словам водителей, 28 декабря пробка снова начинает увеличиваться. Автомобилистам и дальнобойщикам, которые еще не успели оказать в дорожной ловушке, стоит продумать пути объезда. Когда движение на участке восстановится, не понятно.