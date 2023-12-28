Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области парализовано почти сутки

Затор под городом Шахты сохраняется более 20 часов.
Причиной дорожного коллапса стали ремонтные работы. Пробка образовалась около полудня 27 декабря. К вечеру она растянулась примерно на 25 километров. Сотни людей буквально оказались в ловушке.
Для организовали четыре пункта обогрева. Многим людям пришлась спать в своих машинах. За ночь ситуация улучшилась, но все еще остается тяжелой. Протяженность затора сократилась до 10 километров.
По словам водителей, 28 декабря пробка снова начинает увеличиваться. Автомобилистам и дальнобойщикам, которые еще не успели оказать в дорожной ловушке, стоит продумать пути объезда. Когда движение на участке восстановится, не понятно.