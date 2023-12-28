Опубликован график доставки пенсий за январь — точные даты

Для удобства в планировании бюджета россиянам напоминают о графике доставки пенсий за январь 2024 года, сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на ТГ-канал Новости СФР (18+).
На банковские карты.
Для получателей пенсии с 1 по 8 числа месяца, ее выплатят досрочно
Через отделения Почты России.
Пенсии начнут выплачивать с 3 января 2024 года. График работы можно уточняйте в территориальном отделении Почты России.
Напомним, с 1 января на 7,5% будет проиндексирована страховая пенсия по старости и инвалидности. Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличится с 7 тысяч 567,3 рубля до 8 тысяч 134,9 рубля. Также с 1 апреля повышение на этот же процент коснется социальной пенсии.