Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Опубликован график доставки пенсий за январь — точные даты

На банковские карты и через отделения почты.

Для удобства в планировании бюджета россиянам напоминают о графике доставки пенсий за январь 2024 года, сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на ТГ-канал Новости СФР (18+).

На банковские карты.

Для получателей пенсии с 1 по 8 числа месяца, ее выплатят досрочно 28—29 декабря 2023 года Остальным получателям на банковские карты выплата поступит по стандартному графику в январе 2024 года.

Через отделения Почты России.

Пенсии начнут выплачивать с 3 января 2024 года. График работы можно уточняйте в территориальном отделении Почты России.

Напомним, с 1 января на 7,5% будет проиндексирована страховая пенсия по старости и инвалидности. Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличится с 7 тысяч 567,3 рубля до 8 тысяч 134,9 рубля. Также с 1 апреля повышение на этот же процент коснется социальной пенсии.