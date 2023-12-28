Новогодняя ночь 2023−2024 в Казани: как и где лучше провести

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и скоро наступит самый волшебный день. Если вы находитесь в Казани и еще не решили, как и где лучше встретить новогоднюю ночь, то у нас есть несколько замечательных предложений.
Подробная программа мероприятий на новогоднюю ночь 2023−2024 в Казани
Традиционно встретить Новый год в Казани можно на двух площадках. Праздничная программа в парке «Черное озеро» начнется в 19.00, а у Центра семьи «Казан» — в 21.00. Гости и жители города смогут увидеть трансляцию поздравления президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова. Организаторы также подготовили концерты, дискотеки, народное караоке, выступление групп «Барбара бэнд», «Веселые волгари» и DJ Молотов.
Куда сходить 1 января 2024 в Казани
В первый день нового года, да и в целом во все январские праздники, скучать не придется. В Казани ежедневно будут проходить яркие мероприятия, подробной афишей которых мы делились здесь.
С 12.00 до 22.00 на катке в парке «Черное озеро» будут показывать новогодние фильмы.
В 16.00 на улице Баумана пройдут гастроли уличного театра «Морэс» с фокусами, танцами с элементами акробатики, эквилибром на катушках и жидким азотом, а в 19.00 артисты выступят в бульваре «Белые цветы».
В 11.00, 14.00, 17.00 будет проходить новогодняя программа во дворе Присутственных мест Казанского кремля.
С 17.00 до 19.00 состоится Новогоднее представление у главной елки города возле Центра семьи «Казан». Отметим, что вплоть до 7 января здесь ежедневно будут проходить интерактивные программы, спектакли, концерты и вечеринки.
В 18.00 желающих будут ждать в парке «Крылья Советов» на концерте «Голубой огонек». В программе вечера: дискотека, интерактивное шоу, аниматоры и атмосфера ретро-праздника.
Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь 2024 в Казани
Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро в ночь с 31 декабря по 1 января будут ходить до 02.00. В первый день нового года весь общественный транспорт города начнет работать в 7.30.
Салют на Новый год 2024 в Казани: когда начнется и где посмотреть
Салюта в Казани в новогоднюю ночь не будет — это связано с особым противопожарным режим. При этом горожане смогут запустить фейерверки на четырех специально оборудованных площадках. Они расположены на территории майдана на улице Гаврилова, Нижнезареченской дамбы, парковки напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще, а также площадки возле Ипподрома.
Погода на новогоднюю ночь 2024 в Казани
По прогнозам Гидрометцентра России, днем 31 декабря в Казани будет облачно, выпадет кратковременный снег. Температура воздуха составит −3 градуса. В саму новогоднюю ночь похолодает до −16 градусов. Осадки маловероятны.
В понедельник, 1 января, без изменений. Ожидаются переменная облачность и небольшой кратковременный снег.