ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП
Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.
В Якутии Ан-24 приземлился на замерзшую реку
Росавиация классифицировала посадку как серьезный инцидент.
ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников
В ЦБ напомнили, что сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними каких-либо вопросов.
Новогодний стол россиян за год подорожал на 8%
Драйвером роста цен стали мясо птицы, яйца и мандарины.
Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор умер в 98 лет
Политик был известен своей пророссийской позицией. Он выступал за развитие экономических и политических связей с РФ, благодаря чему в 1994 году было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом.
Главные новости 28 декабря
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП