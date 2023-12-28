Главные новости 28 декабря

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы между россиянами по СБП

Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей.



В Якутии Ан-24 приземлился на замерзшую реку

Росавиация классифицировала посадку как серьезный инцидент.



ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

В ЦБ напомнили, что сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними каких-либо вопросов.



Новогодний стол россиян за год подорожал на 8%

Драйвером роста цен стали мясо птицы, яйца и мандарины.



Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор умер в 98 лет

Политик был известен своей пророссийской позицией. Он выступал за развитие экономических и политических связей с РФ, благодаря чему в 1994 году было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом.