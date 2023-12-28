Фишенез вместо майонеза. Калининградец придумал замену любимому соусу

«Работа проделана серьёзная. Самая трудная задача была — добиться, чтобы эмульсия не расслаивалась. У Александра есть полтора года, чтобы защитить интеллектуальную собственность и оформить на рецепт патент. Работа со вторичным рыбным сырьём для нас не в новинку. При его гидролизе белки расщепляются до аминокислот и пептидов, которые легко усваиваются организмом. На основе таких гидролизатов можно разрабатывать пищевую и кормовую продукцию. Наши студенты уже делали мармелад из рыбьей чешуи, батончики для спортивного питания, смеси для приготовления напитков на основе рыбьего коллагена — сбалансированное питание для населения. Это и вторая жизнь рыбных отходов — продукция с высокой добавленной стоимостью. Отличная возможность сэкономить для предприятий рыбохозяйственного комплекса».