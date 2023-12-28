В Екатеринбурге переделают главную елку города за 25 млн рублей

Он уточнил, что и металлокаркасы, и ветки были сделаны в очень короткие сроки, а елку предварительно не собирали. «Мы понимаем, что сейчас это выглядит не совсем так, как нам бы хотелось и как это выглядело в проекте. На сегодняшний день перед подрядчиком стоит задача что-то еще переделать, чтобы верхняя часть елки, которая смущает, была более презентабельной», — уточнил Марков.