В Екатеринбурге переделают главную елку города за 25 млн рублей

«Изначально идея была такова, чтобы максимально добиться пышности формы. В наших референсах была ассоциация с красивым аккуратным стогом, и мы пытались добиться того, чтобы первоначальная форма была изменена. Часть работы была сделана хорошо — ветки, иголки классные. То, что касается макушки… Не хочется мне оправдываться, но надо понимать, что это новый уникальный проект, не готовое решение, которое купили в магазине. Это производство с нуля», — объяснил Марков на пресс-конференции в ТАСС.
Он уточнил, что и металлокаркасы, и ветки были сделаны в очень короткие сроки, а елку предварительно не собирали. «Мы понимаем, что сейчас это выглядит не совсем так, как нам бы хотелось и как это выглядело в проекте. На сегодняшний день перед подрядчиком стоит задача что-то еще переделать, чтобы верхняя часть елки, которая смущает, была более презентабельной», — уточнил Марков.
В этом году ледовый городок посвятили поэту Александру Пушкину и героям его сказок. С 18 декабря начали ставить елку, которую по просьбе мэрии за 25 млн рублей купил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.