В Петербурге появился новый автобусный маршрут до аэропорта Пулково

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, на маршрут вышел новый подвижной состав — двухсекционные низкопольные автобусы особо большого класса. Они оборудованы стеллажами для багажа и принтером для печати посадочных талонов, а также Wi-Fi и экраном, на который транслируется онлайн-табло прилета-вылета, схема стоек регистрации и информация о правилах досмотра
Зону выдачи багажа в Пулково и остановочный пункт у аэропорта также дополнили информацией о времени отправления автобусов и длительности пути. Время в пути составит 25−30 минут. Чтобы ускорить движение транспорта, было доработано светофорное оборудование, изменены разметки и введены другие усовершенствования, отметил вице-губернатор.
До этого добраться до аэропорта можно было на маршрутах № 39 и 39Э, которые идут от станции метро «Московская». По словам гендиректора ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонида Сергеева, сейчас автобусом пользуются 25% людей, улетающих и прилетающих в Пулково, 25% пользуются такси, 25% — каршерингом и 25% — личным автотранспортом. С вводом нового маршрута метро станет превалирующим видом транспорта, рассчитывает он.