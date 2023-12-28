В Петербурге появился новый автобусный маршрут до аэропорта Пулково

До этого добраться до аэропорта можно было на маршрутах № 39 и 39Э, которые идут от станции метро «Московская». По словам гендиректора ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонида Сергеева, сейчас автобусом пользуются 25% людей, улетающих и прилетающих в Пулково, 25% пользуются такси, 25% — каршерингом и 25% — личным автотранспортом. С вводом нового маршрута метро станет превалирующим видом транспорта, рассчитывает он.