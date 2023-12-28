Новогодние места 2023−2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Ярмарочные гулянья — это то, без чего невозможно представить новогодние каникулы в столице Приволжья. Программа обновляется из года в год, и только этой зимой здесь можно послушать сказки Пушкина, находясь на катке, прокатиться на карусели, попробовать пирожки на один укус и накупить сувениров для родных и друзей. В холодное время года на ярмарочной площади работает настоящая русская печка, у которой можно и погреться, и сфотографироваться. Здесь также есть тематические фотозоны и аниматоры. Ребята могут прогуляться по ледяному лабиринту, а взрослым обязательно предложат согревающие напитки в Самоварной.