Новогодние места 2023−2024 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Новый год уже не за горами, и многие нижегородцы составляют план, как нескучно провести праздники. Помимо локаций, обозначенных в новогодней программе, есть еще множество мест, где можно прогуляться вместе с семьей, получить незабываемые впечатления и сделать самые красивые зимние фотографии. Публикуем список мест в Нижнем Новгороде, которые можно посетить в новогодние праздники.
Площадь Минина и Пожарского
В праздничные дни эту локацию необходимо посетить хотя бы затем, чтобы подарить себе новогоднее настроение. Недалеко от памятника Валерию Чкалову установлена главная новогодняя ель, а по всему центру города, включая территорию Нижегородского кремля, развешена праздничная иллюминация.
На Большой Покровской можно встретить аниматоров и стихийно собирающиеся группы уличных музыкантов. Кроме того, по традиции здесь будут проводиться мероприятия «Горьковской елки», а еще размещены фотозоны.
Заповедные кварталы
Квартал церкви Трех Святителей даже в обычные дни выглядит диковинно и завораживающе. Сворачивая с шумных городских дорог, случайный гость словно попадает в другую эпоху. Вид отреставрированных домов с резными наличниками отсылает во времена Горького и Шаляпина — кажется, вот-вот откуда-то с балкона зазвучит высокий бас.
В новогодние праздники территория Заповедных кварталов обретает новые краски — здесь появляются световые инсталляции, проходят спектакли и экскурсии. А рядом с католической церковью ежегодно разворачивают рождественские вертепы для детей и взрослых.
Нижегородская ярмарка
Ярмарочные гулянья — это то, без чего невозможно представить новогодние каникулы в столице Приволжья. Программа обновляется из года в год, и только этой зимой здесь можно послушать сказки Пушкина, находясь на катке, прокатиться на карусели, попробовать пирожки на один укус и накупить сувениров для родных и друзей. В холодное время года на ярмарочной площади работает настоящая русская печка, у которой можно и погреться, и сфотографироваться. Здесь также есть тематические фотозоны и аниматоры. Ребята могут прогуляться по ледяному лабиринту, а взрослым обязательно предложат согревающие напитки в Самоварной.
Парк «Швейцария»
Все новые и новые фотозоны появляются в самом большом парке Нижнего Новгорода. Совсем недавно нижегородцы обсуждали, как при помощи цветных фонариков преобразили парковую аллею. Как оказалось, это только начало: за Планетарием спряталась огромная светящаяся Луна, в центре катка красуется земной шар, а вход в парк украшен световой инсталляцией «Солнце».
Кроме того, посетители нижегородской «Швейцарии» могут сфотографироваться у часов Кулибина, огромной еловой шишки и множества светящихся скульптур, установленных в парке.
Другие парки и скверы
Разнообразные праздничные программы готовят многие городские парки. Музыкальные программы, представления и конкурсы ожидают ребят в «Дубках», парке имени 777-летия Нижнего Новгорода, парке Станкозавода, Светлоярском, на Щелоковском хуторе и в сквере Свердлова. В Автозаводском парке также можно посетить Дом Деда Мороза, а парк 800-летия Нижнего Новгорода — это территория с множеством видовых точек, где можно активно провести время.
Катки
Для массовых катаний на территории города подготовлено множество катков. В их числе давно известные площадки на стадионах «Динамо» и «Труд», а также недавно появившиеся «Спорт Порт» на стадионе Нижний Новгород и каток в парке «Швейцария».
Кроме того, работают катки в парке 1 Мая, на Нижегородской ярмарке и в Автозаводском парке.