Пробок должно стать меньше: в Волгограде открыли движение по Марийскому путепроводу

С утра 28 декабря спустя почти год автомобилисты смогли снова поехать по Марийскому путепроводу. Движение на мосту в Красноармейском районе было открыто. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда.
— Подрядная организация завершила обновление мостового полотна с устройством нового асфальтобетонного покрытия, что позволило с опережением на 7 месяцев начать движение по мосту, — сообщили в городской администрации.
На мосту продолжатся работы по укреплению опор и пролетных конструкций.
Восстановление путепровода проводится по программе «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы стартовали в феврале, из-за чего было перекрыто движение для автомобилей. Жителям юга Волгограда приходилось выезжать на проспект Героев Сталинграда через улицу Довженко, на которой огромные пробки были с утра до вечера. С открытия моста заторов должно стать меньше.
Летом на Марийском путепроводе еще закрыли движение трамваев № 11 из-за монтажа нового бетонного основания по всей ширине объекта, был уложен новый асфальт, в том числе между рельсами. Электротранспорт снова начал ходить с 1 сентября.