Пробок должно стать меньше: в Волгограде открыли движение по Марийскому путепроводу

Восстановление путепровода проводится по программе «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы стартовали в феврале, из-за чего было перекрыто движение для автомобилей. Жителям юга Волгограда приходилось выезжать на проспект Героев Сталинграда через улицу Довженко, на которой огромные пробки были с утра до вечера. С открытия моста заторов должно стать меньше.