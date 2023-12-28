Много конфет, шоколадный Дед Мороз, но нет поздравления: распаковываем сладкий подарок, который получили самарские школьники в 2023 году

Традиционно в декабре в школах и детских садах Самарской области проводят новогодние утренники, где детям вручают сладкие подарки. Ребятишки с нетерпением ждут этого дня, ведь впереди их ждут целых десять дней новогодних каникул. В распоряжении журналиста «КП-Самара» оказался тот самый сладкий подарок от губернатора, который ежегодно вручают самарским детям.
Вместо красивого мешочка — картонная коробка
Для «Комсомольской правды» распаковка сладкого школьного подарка от губернатора стала уже доброй традицией. На протяжении нескольких лет мы анализируем содержимое заветного мешочка со сладостями. В 2023 году журналисты решили сравнить новый презент с предыдущими. Забегая немного вперед — с каждым годом подарки становятся все менее и менее презентабельными.
Еще два года назад самарским школьникам и детсадовцам сладкий подарок вручали в красивом мешочке из непромокаемой ткани. Этот аксессуар впоследствии дети использовали как сумку для сменной обуви в школу. На следующий год подарок был упакован в картонную коробку в форме шкатулки, там же был отрезной календарик на предстоящий год. В этом же году коробка представляет собой домик, только календарик уже просто так оторвать себе на память нельзя — только если вырезать ножницами.
Нет традиционной открытки от губернатора
В этом году самарские школьники были очень удивлены — в сладком подарке в 2023 году нет традиционной открытки с поздравлением, подписанной губернатором. Прошлые годы открытки были даже в интерактивном формате («живые» поздравления — прим. ред.), а сейчас нет даже намека на поздравление главы региона.
Давайте теперь заглянем внутрь. Наполнение сладкого подарка практически не отличается от прошлых презентов. Также в коробочку положили конфеты самарских производителей. Однако в 2023 году, помимо шоколадных конфет, вафель и сормовского печенья, в подарке дети нашли шоколадную фигурку Деда Мороза.
В целом, новогодний подарок не выглядит «бедным» — 23 наименования кондитерских изделий. Также стоит отметить, что сроки годности, указанные на упаковке, соответствуют стандартам. Сладким можно наслаждаться вплоть до конца марта 2024 года.