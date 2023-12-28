Много конфет, шоколадный Дед Мороз, но нет поздравления: распаковываем сладкий подарок, который получили самарские школьники в 2023 году

Еще два года назад самарским школьникам и детсадовцам сладкий подарок вручали в красивом мешочке из непромокаемой ткани. Этот аксессуар впоследствии дети использовали как сумку для сменной обуви в школу. На следующий год подарок был упакован в картонную коробку в форме шкатулки, там же был отрезной календарик на предстоящий год. В этом же году коробка представляет собой домик, только календарик уже просто так оторвать себе на память нельзя — только если вырезать ножницами.