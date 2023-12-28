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Минэкологии развеяло любимый журналистами штамп о «черном небе» в Челябинске

Режимом «черного неба» в прессе часто называют время неблагоприятных метеоусловий.

Режимом «черного неба» в прессе часто называют время, когда в Челябинске устанавливаются неблагоприятные метеоусловия. Однако министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что в областном мегаполисе настоящего «черного неба» никогда не было и быть не может.

По словам Сергея Лихачева, в последние годы количество жалоб челябинцев на качество воздуха сократилось. Они преимущественно появляются во время действия неблагоприятных метеоусловий.

«Мы постоянно рассказываем населению, что такое НМУ. И у нас все время в прессе появляется “черное небо”. В Челябинске нет “черного неба” и не было никогда. Это понятие введено в Красноярске, где большинство предприятий на угольном отоплении. У нас же практически нет угольного отопления. Последняя ТЭЦ-2 в прошлом году закончила использовать уголь и перешла на газ. Могу сказать, что жители не представляют, что такое режим “черного неба” на самом деле», — заявил Сергей Лихачев во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Спикер пояснил, что сами неблагоприятные метеоусловия связаны с природными явлениями, прежде всего с отсутствием ветровой активности. В результате загрязняющие вещества такие, как частицы пыли, задерживаются в приземном слое атмосферы. В это время предприятия обязательно получают предписания о снижении выбросов.

экология