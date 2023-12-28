Минэкологии развеяло любимый журналистами штамп о «черном небе» в Челябинске

«Мы постоянно рассказываем населению, что такое НМУ. И у нас все время в прессе появляется “черное небо”. В Челябинске нет “черного неба” и не было никогда. Это понятие введено в Красноярске, где большинство предприятий на угольном отоплении. У нас же практически нет угольного отопления. Последняя ТЭЦ-2 в прошлом году закончила использовать уголь и перешла на газ. Могу сказать, что жители не представляют, что такое режим “черного неба” на самом деле», — заявил Сергей Лихачев во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».