Минэкологии развеяло любимый журналистами штамп о «черном небе» в Челябинске

Режимом «черного неба» в прессе часто называют время, когда в Челябинске устанавливаются неблагоприятные метеоусловия. Однако министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что в областном мегаполисе настоящего «черного неба» никогда не было и быть не может.
По словам Сергея Лихачева, в последние годы количество жалоб челябинцев на качество воздуха сократилось. Они преимущественно появляются во время действия неблагоприятных метеоусловий.
«Мы постоянно рассказываем населению, что такое НМУ. И у нас все время в прессе появляется “черное небо”. В Челябинске нет “черного неба” и не было никогда. Это понятие введено в Красноярске, где большинство предприятий на угольном отоплении. У нас же практически нет угольного отопления. Последняя ТЭЦ-2 в прошлом году закончила использовать уголь и перешла на газ. Могу сказать, что жители не представляют, что такое режим “черного неба” на самом деле», — заявил Сергей Лихачев во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».
Спикер пояснил, что сами неблагоприятные метеоусловия связаны с природными явлениями, прежде всего с отсутствием ветровой активности. В результате загрязняющие вещества такие, как частицы пыли, задерживаются в приземном слое атмосферы. В это время предприятия обязательно получают предписания о снижении выбросов.