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Жителей Южного Урала и Тюмени предупредили о сильных снегопадах

Не успели в Челябинской области разгрести последствия недавнего сильнейшего снегопада, а синоптики вновь обещают уральцам ухудшение погоды. Циклон заденет также Западную Сибирь.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 750 мм рт. ст. +12°

Так, сегодня, по данным регионального гидрометцентра, на Южном Урале тепло (от плюс одного до минус четырех градусов), снег, местами сильный, в отдельных районах — метели и гололед.

В пятницу, 29 декабря, ожидается похолодание до минус 10−15 градусов, будет облачно, и по-прежнему — снег, местами сильный. Этот циклон, по данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», проследует через Южный Урал в сторону Зауралья и станет своего рода причиной похолодания и в Свердловской области, пик которого, ориентировочно, придется на 2—3 января.

Информационный центр правительства Тюменской области в свою очередь предупредил о резком ухудшении погоды в регионе 29 декабря: возможны сильные осадки — снег, метель и даже дождь (и как следствие — гололед). Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.