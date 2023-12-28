Жителей Южного Урала и Тюмени предупредили о сильных снегопадах

Так, сегодня, по данным регионального гидрометцентра, на Южном Урале тепло (от плюс одного до минус четырех градусов), снег, местами сильный, в отдельных районах — метели и гололед.
В пятницу, 29 декабря, ожидается похолодание до минус 10−15 градусов, будет облачно, и по-прежнему — снег, местами сильный. Этот циклон, по данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», проследует через Южный Урал в сторону Зауралья и станет своего рода причиной похолодания и в Свердловской области, пик которого, ориентировочно, придется на
Информационный центр правительства Тюменской области в свою очередь предупредил о резком ухудшении погоды в регионе 29 декабря: возможны сильные осадки — снег, метель и даже дождь (и как следствие — гололед). Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.