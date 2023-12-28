Как будут работать магазины и торговые центры Волгограда 31 декабря и 1 января

График работы ТРК, ТРЦ, кинотеатров, торговых центров, магазинов и супермаркетов в Волгограде и Волжском в новогодние праздники 2023−2024 изменится. 31 декабря 2023 года все магазины и крупные торгово-развлекательные комплексы закроются на несколько часов раньше, а 1 января 2024 года начнут работать на несколько часов позже привычного. Часть магазинов и торговых центров в Волгограде возьмут выходной 1 января. Если вы запланировали поход за продуктами и подарками перед Новым годом или в первые дни января 2024, учтите эти моменты, чтобы не остаться без покупок. Сайт volgograd.kp.ru узнал расписание работы крупных торгово-развлекательных центров и основных магазинов Волгограда и Волжского в Новый год.
Все супермаркеты и магазины у дома в Волгограде и Волжском 31 декабря 2023 года закроются на пару часов раньше. Например, магазины Пятерочка в Волгограде до 30 декабря 2023 работают до 23.00, 31 декабря — до 21.00, а 1 января 2024 откроются в 13.00 и будут доступны до 23.00. Магнит перед Новым годом будет работать до 22.00, а 1 января 2024 года магазины откроются в 12.00. Также возьмут выходной 1 января многие службы быта, сервисы доставки, пункты выдачи заказов. Со 2 января 2024 года практически все магазины и торговые центры Волгограда и Волжского вернутся к привычному графику.
Режим работы ТРК «Мармелад» в Волгограде в праздничные новогодние дни 2023 — 2024: 31 декабря сам торговый комплекс и ресторан «Персонажи» будут работать до 20.00, фитнес-клуб AlexFitness закроется в 18.00. 1 января 2024 года торговые галереи и парк развлечений Активизон откроются в 14.00, график работы кинотеатра Mori Cinema — c 11.00 до 2.30, а вот фитнес-клуб возьмет выходной.
Режим работы ТРЦ «Акварель» в Волгограде в новогодние праздники 2023−2024: 31 декабря 2023- с 10.00 до 19.00, 1 января 2024 — выходной. Гипермаркет Ашан 31 декабря 2023 работает с 8.00 до 20.00, 1 января 2024 — выходной, 2 января — с 10.00 до 23 часов. Гипермаркет Леруа Мерлен в Волгограде 31 декабря ждет покупателей с 8.00 до 18.00, 1 января — выходной.
График работы ТЦ Ворошиловский в Волгограде в новогодние праздники 2023−2024: 31 декабря 2023 Ворошиловский торговый центр работает до 20.00, 1 января 2024 — выходной день. График работы гипермаркета Перекрёсток: 31 декабря — до 21.00, 1 января 2024 — с 13.00 до 21.00. Кинотеатр Пять звезд 31 декабря работает до 20.30 (касса до 19.00), 1 января посмотреть кино можно с 12.00. Купить подарки в Золотое яблоко 31 декабря можно до 20.00, 1 января 2024 — с 14.00. Если срочно нужно забрать вещи из химчистки Золушка, то она перед Новым годом закроется в 16.00, 1 января 2024 — выходной. Также 1 января не работают в торговом центре ресторан, Джунгли, портновская мастерская, турфирма.
ТРЦ Парк Хаус в Волгограде 31 декабря 2023 будет работать с 10.00 до 20.00, 1 января 2024 — с 13.00 до 22.00. График работы гипермаркета Перекрёсток на новогодних праздниках: 31 декабря 2023 — с 9 до 21 часов, 1 января 2024 — с 13 до 22 часов. Кинотеатр Синема 5 закроется 31 декабря 2023 в 20.00, а 1 января 2024 работает с 11.00 до 23.00.
Гипермаркет Зельгрос в Волгограде до 30 декабря 2023 года работает с 7.00 до 23.00. В канун Нового года, 31 декабря — с 7.00 до 18.00. Начнет работу 1 января 2024 в 13.00 и закроется в 23.00. Со 2 января график работы магазина обычный: с 7.00 до 23.00.
В Волжском на Новый год 2024 магазины, гипермаркеты и торговые центры будут работать по такому же графику, как и в Волгограде.