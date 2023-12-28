Как будут работать магазины и торговые центры Волгограда 31 декабря и 1 января

График работы ТРК, ТРЦ, кинотеатров, торговых центров, магазинов и супермаркетов в Волгограде и Волжском в новогодние праздники 2023−2024 изменится. 31 декабря 2023 года все магазины и крупные торгово-развлекательные комплексы закроются на несколько часов раньше, а 1 января 2024 года начнут работать на несколько часов позже привычного. Часть магазинов и торговых центров в Волгограде возьмут выходной 1 января. Если вы запланировали поход за продуктами и подарками перед Новым годом или в первые дни января 2024, учтите эти моменты, чтобы не остаться без покупок. Сайт volgograd.kp.ru узнал расписание работы крупных торгово-развлекательных центров и основных магазинов Волгограда и Волжского в Новый год.