Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова

«Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети интернет информация не соответствует действительности. Блокировка техническая», — сообщили в «Спринтхосте», добавив, что компания пытается связаться с веб-мастером артиста, чтобы сайт заработал в ближайшее время.