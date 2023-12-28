Провайдер объяснил блокировку сайта Киркорова

Ранее в среду сайт народного артиста РФ Филиппа Киркорова был заблокирован. Как сообщила агентству пресс-секретарь певца Екатерина Успенская, техническая поддержка занимается проблемой.
«Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространенная в сети интернет информация не соответствует действительности. Блокировка техническая», — сообщили в «Спринтхосте», добавив, что компания пытается связаться с веб-мастером артиста, чтобы сайт заработал в ближайшее время.
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