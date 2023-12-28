«Коля вывез»: Николай Басков приехал на частную вечеринку волгоградской блогерши Ольги Нечаевой

Известная блогер из Волгограда Ольга Нечаева пригласила на предновогоднюю вечеринку популярного российского певца Николая Баскова. Также на мероприятии засветилась экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. После скандальной вечеринки Насти Ивлеевой блогер предложила гостям обязательный дресс-код. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на соцсети Нечаевой, все пришли в белом.