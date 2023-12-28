Метро плюс что-то. Смольный рассказал, какие новые виды транспорта свяжут Петербург с Пулково

Ранее «Фонтанка» сообщала, что власти города рассматривают вопрос об ответвлении трамвайной линии «ст. м. “Купчино” — пос. Шушары — Славянка» до аэропорта Пулково — такое изменение внесли в Генплан. Однако параллельно разрабатывается проект планировки для линии метро от станции «Проспект Ветеранов», а Минтранс согласовывает документацию по строительству в аэропорт железнодорожной ветки.