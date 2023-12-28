В новогодние праздники вывозить мусор будут ежедневно, а не раз в три дня

По данным правительства Кузбасса, в новогодние праздники мусор из дворов будут вывозить ежедневно, а не раз в три дня, как раньше. В Шерегеше контейнерные площадки планируют освобождать три раза в день.
«С 30 декабря до 8 января все подразделения ЖКХ Кузбасса переводятся в режим повышенной готовности. Все возникающие вопросы должны решаться оперативно. Особое внимание требую уделить состоянию дорог: недопустимы колея, заносы, гололед. Главы несут личную ответственность за состояние дорог и тротуаров, потому что это безопасность и жизнь наших людей», — сказал Сергей Цивилев.
В полной готовности находятся два областных аварийно-восстановительных отряда ЖКХ численностью более 30 человек, а всего по области дежурить будут более 800 обеспеченных необходимым бригад. Запаса топлива в городах хватит на 28 дней.
В Кемеровской агломерации сформированы 168 бригад, в которых работает 460 человек. В Новокузнецкой агломерации — 117 аварийных бригад (731 человек). Предприятия обеспечены резервными источниками энергоснабжения и запасом материалов.